Foto: Reuters

Spominski muzej Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske je na Twitterju objavil štiri sporne artikle, vljučno z okraski v obliki zvonca in Davidove zvezde, pa tudi odpirač za steklenice.

"Auschwitz na odpiraču za steklenice ‒ to je precej moteno in nespoštljivo," so zapisali. Ob tem so pozvali spletnega trgovskega velikana, naj vse predmete umakne iz prodaje.

Spletna trgovina, ki je predmete prek Amazona prodajala, je te opisovala kot "popotniške spominke", prodajali pa so jih v sklopu drugih okraskov in obeskov s podobami mest in spomenikov z vsega sveta.

Nad okraski so se zgražali številni, pri Amazonu pa so sporne artikle nazadnje umaknili. "Vsi spletni prodajalci se morajo ravnati po naših pravilih prodajanja, proti tistim, ki se ne, pa bomo ukrepali, vključno s potencialno ukinitvijo njihovega računa. Dotične izdelke smo že umaknili," je za časnik Metro sporočil predstavnik Amazona.

A kljub umiku številni drugod po spletni strani še vedno najdevajo nič manj sporne predmete s podobami Auschwitza, kot so obeski za ključe, računalniška miška in keramični božični okrasek s tovornim vagonom, v katerih so deportirali Jude.

Letos že tarča kritik

Pri Amazonu so se morali kritik otepati že pred nekaj meseci, ko so prodajali preproge in čevlje s podobami hindujskih bogov, zaradi česar je na tisoče uporabnikov družbenih omrežij v Indiji pozvalo k bojkotu te spletne strani.

Muzej v Auschwitzu redno uporablja svoja družbena omrežja za ozaveščanje javnosti o nacističnih grozodejstvih med drugo svetovno vojno in ohranjanje spomina na žrtve holokavsta. Auschwitz-Birkenau je bilo največje nacistično taborišče smrti, kjer je bilo ubitih 1,1 milijona zapornikov, od tega okoli milijon Judov.

Muzej na svojih družbenih omrežjih tudi redno opozarja na neprimerno vedenje obiskovalcev, vključno s poziranjem za selfije na tračnicah, po katerih so vozili vlaki zapornike v taborišče.