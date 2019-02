Bolgarske oblasti trdijo, da je Bear Grylls dobro vedel, kakšna pravila veljajo na območju zaščitenega narodnega parka. Foto: EPA

Bolgarski okoljski uradniki razmišljajo, da bi znanemu britanskemu pustolovcu Bearu Gryllsu naložili denarno kazen, ker je med snemanjem epizode za serijo Running Wild prekršil več predpisov zaščitenega narodnega parka. V epizodi, ki je bila leta 2017 posneta v bolgarskem gorovju Rila, je Beara spremljal znani ameriški plesalec Derek Hough.

"Iz posnetega gradiva je razvidno, da so bili med snemanjem kršeni predpisi, ki veljajo na zaščitenem območju. Med kršitvami smo zaznali vstopanje in plavanje v jezeru, kurjenje ognja in uboj živali," so sporočili z bolgarskega ministrstva za okolje. Družbi, ki stoji za produkcijo serije, zdaj grozi globa do 5000 evrov, Grylls in Hughes pa bi lahko prejela vsak po 2500 evrov kazni.

Narodni park Rila, po katerem se je Grylls potikal v 5. delu zadnje sezone svoje serije, leži v jugozahodni Bolgariji in je največji v državi. Gre za zaščiteno območje in na ministrstvu trdijo, da so bili Bear Grylls in snemalna ekipa seznanjeni s tem, kaj lahko in česa ne smejo početi. Ministrstvo je ob tem dodalo, da bodo raziskali tudi morebitne napake in prekrške uradnikov parka, ki so spremljali ekipo.

Bear Grylls, nekdanji pripadnik britanske elitne vojaške enote, je zaslovel leta 2006, ko je začel snemati televizijsko serijo o preživetju v naravi Man vs. Wild. Od takrat je posnel več različnih serij, napisal več priročnikov za preživetje in s tem dosegel svetovno slavo.