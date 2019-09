Adijo, jajca. Foto: AP

66-letni voznik je izgubil nadzor nad volanom in tovor je iz polprikolice padel na tla. Klavrno je končalo kar 11.340 kartonastih škatel - vsaka je bila napolnjena z dvanajstimi jajci -, kar pomeni, da se je skupaj razbilo 136.080 jajc, poleg tega pa se je razlilo tudi 8.555 litrov jajčnih izdelkov, piše Guardian.

Voznik je le nekaj minut predtem jajca in jajčne izdelke naložil na bližnji kmetiji, namenjen pa je bil v mesto Elizabethtown. Jajca so bila oplojena, zato so jih mislili dati v inkubator.

Voznik sprva sploh ni opazil, da se mu je zgodila nesreča, zato je še nekaj sto metrov vozil, kot da se ni nič zgodilo. Cesta je bila zaradi čiščenja več ur zaprta.