Božični filmi vsako leto naznanijo praznike. Foto: Pixabay

Praznujejo namreč 10. obletnico filmskega maratona Odštevanje do božiča, ki ga vsako leto začnejo že na začetku novembra.

Ste tudi v ljubitelji božičnih filmov? Foto: Pixabay

Poleg ponovitev iz preteklih sezon bodo letos izdali tudi 40 novih filmov, spletno podjetje Century Link pa zdaj ponuja sanjsko službo za ljubitelje zvrhane mere osladnosti s srečnim koncem. Naloga: v 12 dneh si je treba ogledati 24 Hallmarkovih božičnih filmov ter jih oceniti in vsebinsko razčleniti na Facebooku, Twitterju ali Instagramu.

Božični duh na in pred ekranom

Prijavi se lahko vsak, ki je dopolnil vsaj 18 let, ima rad božič in je pripravljen proces gledanja dokumentirati na družbenih omrežjih, pojasnjujejo v Century Linku, kjer svetujejo, naj kandidati k prijavi, ki je mogoča do 6. decembra, priložijo 2-3 minutni video, ki prikazuje njihov božični duh.

Izbrani kandidat bo dobil 1000 ameriških dolarjev (905 evrov, opremili pa ga bodo tudi s "obveznim paketom za ogled božičnih filmom" - vročo čokolado, piškoti, prazničnimi lučkami in mini božičnim drevescem.

Pravijo, da je njihov cilj ugotoviti, na kakšen način ljudje radi spremljajo božične filme in kakšen vpliv imajo na njihove praznične običaje.