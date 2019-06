Povpraševanje po vstopnicah je izjemno visoko. Foto: Reuters

Stadion Wanda Metropolitano lahko sprejme 68 tisoč navijačev, pristojni pa ocenjujejo, da bo v Madrid na finalni večer prispelo več kot 100.000 angleških podpornikov.

To seveda pomeni, da je več deset tisoč ljudi ostalo brez želenih vstopnic. Tisti, ki so kupili nekaj odvečnih, bodo lahko zdaj mastno zaslužili, saj so jih nekateri pripravljeni odkupiti za ogromne vsote. "Prijatelj je eno pravkar prodal za več kot devet tisoč evrov," je za CNN povedal Paul, navijač Liverpoola.

Povprečna prodajna cena je med navijači v tem trenutku okoli devet tisoč evrov, k temu pa je treba prišteti še potne stroške in stroške namestitve. Po poročanju nekaterih britanskih medijev naj bi najvišje prodajne cene dosegle tudi več kot 27 tisoč evrov.

NATS, vodilni britanski zračni prevoznik, je k predvidenim poletom v Madrid dodal še 800 dodatnih poletov, saj je povpraševanje po letalskih vozovnicah izjemno visoko. Temu primerne so seveda tudi cene.