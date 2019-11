Pogled na Cammarato. Foto: Google Maps

Zdaj je šlo sicilijansko mestece Cammarata še korak dlje ‒ hiše in stanovanja ponuja popolnoma brezplačno.

Župan Vincenzo Giambrone je v obupanem poskusu, da bi rešil svoje mesto, zadnja tri leta prepričeval lastnike nepremičnin, ki so že davno zapustili svoje domove, da prazne, propadajoče stavbe predajo prišlekom zastonj.

"Ne morem gledati, kako se to čudovito, staro zgodovinsko središče prazni in spreminja v ruševino. Res me boli," je povedal Giambrone za CNN. "Lastniki niti ne vidijo škode, ki jo povzročajo, ko zapustijo svoje domove, nato pa zavračajo prenovo. To pušča globoke rane na mestni veduti in tvega nevarne zrušitve."

Po navedbah Giambrona je trenutno na voljo okoli ducat praznih kamnitih stavb, v kratkem pa naj bi jih bilo še več. Poleg tega je v mestu še najmanj sto drugih zapuščenih domov, vseh v najstarejšem delu Cammarate, in Giambarone upa, da se jih še da rešiti in uresničiti njegovo idejo po oživitvi mesta.

"Zdaj lahko novi kupci končno posredujejo, rešijo te propadajoče stavbe in oživijo zgodovinsko središče," je dodal.

Prednost imajo mlade družine

Jasno, obstajajo določeni pogoji, kaj je potrebno, da zainteresirani postanejo del te brezplačne stanovanjske sheme. Kupci se morajo zavezati k prenovi nepremičnine v roku treh let od nakupa in plačati 5.000 evrov pologa, ki jim ga bodo vrnili po obnovitvenih delih.

V ozir bodo vzeli vse kandidate, prednost pa bodo imeli mladi pari z otroki, pari, ki se jim bo otrok rodil v Cammarati, pa bodo dobili celo tisoč evrov bonusa.

Novi lastniki lahko preuredijo večnadstropne hiše v zasebno domovanje, penzion, hotel, trgovino ali celo restavracijo. Glavni cilj Giambrona je, da mesto spet oživi in postane živahno.

Cammarata je del ozke skupine pristnih italijanskih krajev, ki se borijo proti propadu in za ohranitev tradicij. Mestece, ki leži okoli 60 kilometrov jugovzhodno od Palerma, je bilo nekoč zelo živahno, dokler niso v zadnjih letih stanovalci začeli iz njega odhajati.

Mestece ima edinstven položaj tisoč metrov nad morjem, znano pa je tudi kot "mesto tisočerih balkonov proti zahodu", saj so vsa okna obrnjena tako, da lahko uživate v veličastnih sončnih zahodih in razgledih na Etno.