Sergio Leone je obudil ameriški vestern. Foto: EPA

Sergio se je s svojimi kultnimi filmi zapisal med filmske legende, kar so kustosi razstave želeli poudariti tudi s poimenovanjem razstave – Bil je nekoč Sergio Leone.

V letu, ko mineva 30 let od njegove smrti in 90 let od rojstva (1929–1989), so se filmskemu mojstru poklonili še enkrat. Lani je razstava doživela uspeh v Parizu, zdaj pa so jo preselili v režiserjevo domovino, kjer prav tako pričakujejo velik obisk.

Razstavo bodo uradno odprli 17. decembra, mogoče pa si jo bo ogledati do 3. maja prihodnje leto.

Razstava ponuja vpogled v režiserjeve kultne filme in njegovo kariero ter tudi osebno življenje. Zahvaljujoč arhivskemu gradivu družine Leone, bodo obiskovalci lahko vstopili v Sergiev atelje, kjer so se rojevale ideje za filme. Videti bo mogoče veliko zanimivega – od scenografije do kostumov, skic, rekvizitov, nepozabnih scen in veličastnih fotografij ...

Zapuščina Sergia Leoneja je ogromna, njegovi filmi so Biblija za vse študente filmske kinematografije, režiserji, kot so Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, George Lucas, John Woo, Clint Eastwood in Ang Lee, pa še naprej priznavajo, da veliko dolgujejo prav Leoneju, saj so se veliko naučili od njega.

Leone je v svoji 23-letni režiserski karieri posnel sedem filmov. Med njimi so kultni Za prgišče dolarjev (1964), Za dolar več (1965) in Dober, grd, hudoben (1966), ki tvorijo njegovo dolarsko trilogijo, pa še Bilo je nekoč na Divjem zahodu (1969) in Bilo je nekoč v Ameriki (1984). Leone je nekoč dejal, da mora biti film spektakel, saj si občinstvo želi prav to, zanj pa je bil najlepši spektakel tisti, ki je izhajal iz mitov, in tako je sklenil: "Film je mit."