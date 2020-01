Foto: Reuters

Del britanskega parlamenta, ki si želi čimprejšnji izstop iz EU-ja, je vložil posebno dopolnilo k osnutku zakona, s katerim se v teh dneh ukvarjajo zakonodajalci, in sicer si želijo uzakoniti, da se bo Big Ben spet oglasil 31. januarja ob 23. uri po britanskem času oziroma takrat, ko naj bi bil brexit dokončen.

Dopolnilo sicer ni bilo izbrano za današnje glasovanje, kar pomeni, da je prvi poskus poslancev spodletel, po navedbah Reutersa pa kljub temu še vedno obstaja nekaj možnosti, s katerimi lahko poskušajo doseči svoje.

"Ne glede na to, ali si na strani brexita ali ne, bo ta predstavljal enega izmed izjemno pomembnih dogodkov v zgodovini te države," je pojasnil pobudnik dopolnitve osnutka zakona Mark Francois. "Ker si želimo jaz in nekaj deset drugih poslancev ta veliki trenutek zaznamovati, smo začeli kampanjo, da bi našo svobodo na ta zgodovinski dan zaznamoval tudi Big Ben."

Prenova stolpa ne bo končana do leta 2021

V vlogi so zapisali, da bi moral stolp zgodovinski dogodek podkrepiti z zvonjenji ob polnih urah, manjkati pa ne bi smelo niti enajst udarcev velikega Big Bena. V Elizabetinem stolpu je namreč skupno pet zvonov, a je Big Ben največji in najtežji med njimi.

Mogočni britanski zvon, ki je hkrati tudi ena največjih turističnih znamenitosti, je bil večinoma tiho od leta 2017, ko se je začela prenova stolpa – oglasil se je zgolj ob pomembnih dogodkih, denimo 11. novembra, ko se Britanci spominjajo vseh padlih v vojnah in ob praznovanju novega leta.

Obnova 96-metrskega stolpa, ki se uradno imenuje Elizabetin stolp, pa še zdaleč ni končana. Do zdaj so delavci zamenjali vse štiri številčnice na vrhu stolpa in urne kazalce ter očistili in obnovili kamen. Številke, ki so bile vrsto let črne barve, so po novem modre – takšne, kot naj bi bile po trditvah strokovnjakov ob postavitvi stolpa. Dela na stolpu sicer naj ne bi bila zaključena do leta 2021, skupno pa bo prenova stala skoraj 80 milijonov evrov.