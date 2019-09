Pivot predseduje komisiji, ki podeljuje najprestižnejšo nagrado za književnost v Franciji. Foto: EPA

Kot pravi Pivot, bi novi izraz opisoval izrazito zmeden in kakofoničen pogovor oziroma sestanek. Objavo novinarja, ki sicer predseduje podeljevanju Goncourteve nagrade, najprestižnejše francoske nagrade za književnost, je v prvih urah že delilo več tisoč sledilcev.

Podporniki spremembe so se navduševali, da bi po novem Francozi lahko namesto izraza “Quel bordel!”, ki ga zdaj uporabljajo za družabne situacije polne zmede, lahko vzklikali “Quel brexit!”. “Nova beseda je elegantno nasilnejša in manj vulgarna od prejšnje,” so še zapisali v komentarjih.