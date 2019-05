Vrane so že od rane mladosti precej velike ptice. Foto: Reuters

V Veliki Britaniji je zaradi neuspešnih dogovorov glede brexita vzdušje trenutno precej kaotično. A Britanci verjamejo, da se bodo stvari kmalu obrnile na bolje.

Legenda namreč pravi, da bo "kraljestvo padlo", ko se bodo iz londonske turistične atrakcije Tower of London odselile vrane, ki tam prebivajo že več stoletij. Dobra novica pa je, da so se vranji družini pred kratkim priključili štirje mladiči.

Britanci vrane v trdnjavi zavestno zadržujejo že vse od 17. stoletja, ko je vladal Karel II. Pred tem, ko so se izlegle štiri nove ptice, jih je tam sicer bivalo sedem.

"Zelo, zelo smo veseli, da so se vranam v stolpu pridružile še štiri izjemne male ptičice. V zadnjih 30 letih je to prvo leglo, ki se je dejansko izvalilo na stolpu," je ob tem povedal Yeoman Warder Christopher Skaife, ki že več let skrbi za legla vran na trdnjavi. Vsa prejšnja leta so morali vrane namreč prinašati z drugih koncev mesta.