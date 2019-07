Festival v takšni obliki, kot ga poznamo danes, prirejajo od leta 1911, korenine pa segajo (vsaj) v 16. stoletje. Foto: Reuters

Festival San Fermin, ki ga v španskem mestu Pamplona v takšnih ali drugačni obliki prirejajo že stoletja in ki velja za enega najbolj znanih in najbolj obiskanih dogodkov na svetu, se vsako leto začne 6. julija opoldne z ognjemetom, vzkliki "Naj živi san Fermin!" in polivanjem sangrie, sklene pa 14. ob polnoči.

Borci za zaščito živali vsako leto (zaman) opozarjajo na krutost takšnega ravnanja z biki. Foto: Reuters

Več kot milijon obiskovalcev

V vmesnem času se v mesto z 200.000 prebivalci zgrne več kot milijon zabave in adrenalina željnih turistov, ki se cele dneve in noči zabavajo na ulicah, spremljajo bikoborbe, vsako jutro pa se lahko preizkusijo tudi v teku pred biki. Te ob 8. uri spustijo nad tekače, ki morajo nato preteči 850-metrsko "progo" po ozkih ulicah do trga oziroma t. i. arene, vmes pa se izogibati (oziroma bežati) pred razjarjenimi biki, ki jih trenirajo posebej za ta festival.

Tudi letos protest borcev za pravice živali

Na sporno prakso ravnanja z biki (ki na koncu seveda ne končajo na prostranih pašnikih, pač pa jih vsak večer pokončajo bikoborci) že leta opozarjajo borci za pravice živali, ki so tudi letos na predvečer odprtja festivala uprizorili svojevrsten protest: nekaj deset polgolih aktivistov se je s simboličnimi sulicami v hrbtih uleglo na tla enega izmed trgov v mestu.

A zagovornikov španske tradicije bikoborb njihova opozorila in protesti ne ganejo, saj trdijo, da gre za večstoletno tradicijo, zavarovano tudi z oznako kulturna dediščina. Moderno različico festivala sicer prirejajo od leta 1911, močno pa ga je populariziral ameriški pisatelj Ernest Hemingway z delom Sonce vzhaja in zahaja.

V teku pred biki se sicer vsako leto poškoduje več ljudi, občasno pa biki terjajo tudi kakšno smrtno žrtev - skupno je tako v dobrih 100 letih umrlo 15 tekačev.