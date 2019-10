Posneli so že več kot 4.000 epizod Sezamove ulice. Foto: EPA

Tokrat se bodo lotili problematike mamil. Šestletna junakinja Karli, ki se je seriji pridružila pred nekaj meseci kot lutka iz rejništva, bo razkrila razlog za to – materino odvisnost od mamil.

Priljubljena nanizanka je nastala leta 1969, predvajata jo ameriška televizija PBS in HBO. Lani decembra so z lutko Lily odprli temo revščine in brezdomstva v družini, v preteklosti pa so predstavili tudi avtizem ter nasilje v družini in družinskim članom v zaporu.

Elmu in preostalim lutkam bo Karli povedala svojo zgodbo in z njima delila izkušnje s srečanj, ki se jih udeležuje skupaj z drugimi otroki odvisnikov. O tem, kaj je odvisnost, bo spregovoril tudi Elmov oče Louie, piše britanski BBC.

Pet milijonov ameriških otrok razume Karlijino usodo

Samo v ZDA okoli 5,7 milijona otrok, starih manj kot 11 let, živi s staršem, ki je odvisen od psihoaktivnih snovi, je BBC povzel navedbe ameriške tiskovne agencije AP.

Po podatkih Ameriškega centra za bolezni in preventivo (US Centre for Disease Control and Prevention) je bilo v ZDA med letoma 1999 in 2017 kar 399.000 primerov smrti povezanih z zlorabo opiatov. V ZDA vsak dan za posledicami predoziranja z opiati umrle 192 ljudi.