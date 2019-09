Ameriški košarkarski zvezdnik je eden redkih Zahodnjakov, ki je spoznal južnokorejskega voditelja Kima Džong Una. Hkrati je prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa in je prepričan, da lahko voditelja obeh držav res skleneta mirovni dogovor.

Nekdanji profesionalni košarkar v ligi NBA je v zadnjih letih postal severnokorejski zastopnik na ameriških tleh. Foto: Reuters

Ko sta se lani na zgodovinskem srečanju med zdajšnjim predsednikom ZDA in katerim od severnokorejskih voditeljev sešla Trump in Kim, je bil v Singapurju tudi Rodman.

Nadaljevanje še ta mesec?

Pogovori o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so nato zastali, Pjongjang in Washington pa si jih zdaj prizadevata oživiti. Severna Koreja je včeraj dejala, da so pripravljeni nadaljevati še ta mesec, vendar hkrati opozorila, da so možnosti za dogovor neznatne, če ZDA ne bodo ubrale svežega pristopa.

"Mislim, da si Kim Džong Un res želi mir. Poznam ga zelo dobro in prepričan sem, da to hoče. Ljudje se ne zavedajo, da se želi premakniti v 21. stoletje, vendar je vse drugo napoti," je prepričan samooklicani mediator med Severno Korejo in preostalim svetom.

Foto: Reuters

Hvali tako Kima kot Trumpa

Foto: Reuters

Petkratni dobitnik šampionskega prstana je Severno Korejo obiskal že večkrat. Leta 2014 je severnokorejskega voditelja označil za "čudežnega dečka". Kot rojstnodnevno darilo za Kima je v družbi še nekaterih upokojenih NBA-jevcev odigral košarkarsko tekmo in mu zapel "Vse najboljše". Ves ta čas pa zagotavlja, da "si želi odpreti vrata v Severno Korejo."

Večkrat se je srečal tudi s Trumpom, prav tako se je pojavil v njegovem resničnostnem šovu Zvezdniški vajenec (Celebrity Apprentice), močno ga je podpiral tudi med njegovo predsedniško kampanjo. Prav vlogo v Vajencu pa zvezdnik, ki je slovel po svojem burnem življenju, tolmači kot Trumpovo skrbi zanj, češ da mu je tako želel pomagati in ga voditi.

Dolga leta je Rodman namreč časopisne stolpce polnil tako s predstavami pod obročem kot tudi z razgibanim in škandalov polnim življenjem zunaj igrišč.

Ekscentrični košarkar, ki je bil nekaj časa poročen s Carmen Electro, imel pa je tudi kratko afero z Madonno, je slovel tudi po svoji ljubezni do alkohola in je bil zaradi svoje razvade večkrat na odvajanju.