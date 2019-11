Foto: EPA

Po sosednji Italiji po ocenah lomasti dva milijona divjih prašičev, zaradi katerih so kmetovalci na začetku meseca v Rimu priredili tudi shod, na katerem so protestirali, da uničujejo njihovo zemljo in povzročajo prometne nesreče.

Pritoževanje nad divjimi prašiči pa so med prisluškovanjem ujeli tudi policisti in na podlagi tega uspeli aretirati štiri kriminalce.

Foto: MMC RTV SLO

Zakopali pošiljko, toda ...

Trije Albanci in Italijan so obtoženi, da so med septembrom lani in marcem letos v mesti Arezzo in Siena vsak mesec pretihotapili najmanj dva kilograma zelo čistega kokaina, ki so ga prodajali po 100 evrov za gram.

Pošiljke so v vmesnem času skrivali tako, da so z mamilom napolnili lončke in jih zakopali v gozdu sredi Toskane. Toda to ni bilo dovolj, da bi zaščitili svoj vir zaslužka - radovedni divji prašiči so namreč izkopali lončke in jih premetavali naokoli, beli sledovi po dolini Valdichiana pa so pomenili konec nečednih poslov. Preprodajalci so najprej ostali brez 20.000 evrov zaslužka, nato pa še brez prostosti.