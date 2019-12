Vsaka mačka ima unikaten vzorec na smrčku. Vzorec je tako unikaten kot človeški prstni odtis. Foto: Reuters

Skrbna “mačja dama” Dita Avgusta skupaj z možem in petimi sodelavci vodi mačjo hišo, imenovano Rumah Kucing Parung. "Pred petimi leti je imel moj mož zamisel, da bi kupil to posest in zgradil hišo za mačke in nas," je povedala Dita in dodala, "takrat sem že imela 30 mačk in naš prejšnji dom je bil neprimeren za takšno število hišnih ljubljenčkov."

Mačja hiša deluje predvsem od donacij proizvajalcev mačjih živil, organizacij za živali in ljubiteljev mačk iz celega mesta. "Če bi morala stroške plačevati iz lastnega žepa, to bi pomenilo 90 evrov na dan, si tega ne bi mogla privoščiti,” pojasnjuje Dita.