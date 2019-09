Spor v povezavi s petelinom Mauriceem se je začel pred štirimi leti, zdaj pa dobiva sodni epilog. Foto: Reuters

Jean-Louis Biron, ki je kupil hišo na vasi, se je že pred dvema letoma začel pritoževati zaradi Mauriceevega zgodnjega kikirikanja in njegova lastnika Jackyja ter Corrine napeljeval, naj se ga znebita. "Kikirikanje se začne ob 4.30 zjutraj in se nadaljuje celo jutro vse do popoldneva," je Biron zapisal v pismu, ki ga je leta 2017 razposlal sosedom.

Temu je sledil spor med obema stranema, ki sta se kljub odsvetovanju odvetnikov in mediatorjev odločila, da zadevo preneseta pred sodnika.

"Ne morem dovoliti tovrstnega nadlegovanja," je Corrine pojasnila o tožbi. "Podeželje bi moralo ostati takšno, kot je, oni ne bi smeli govoriti, da moramo utišati podeželske zvoke."

Zaslišanje na lokalnem sodišču je potekalo julija, uradna odločitev sodnika pa naj bi bila znana 5. septembra.

Po poročanju Reutersa ni jasno, kaj točno želijo s tožbo doseči, odkriva pa več desetletij trajajoč francoski konflikt med vaščani in meščani, ki drugi dom kupijo na podeželju, čeprav se niso pripravljeni soočiti z nekaterimi vaškimi značilnostmi, kot so različni zvoki, smrad ali insekti.

Maurice je po tem, ko je zadeva prišla v javnost, začel dobivati podporo tako iz Francije kot tudi tujine. "Želeli smo podpreti Corrine, hkrati pa tudi izraziti jezo, da je lahko petelin vpleten v sodni postopek," je pojasnil Benoit Guitton, lokalni podjetnik, ki prodaja majice v podporo znanemu petelinu.