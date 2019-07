Elizabeth Taylor v Afriki leta 1975 ... Foto: AP

Med njimi bo tudi svetlomodra večerna obleka iz šifona, ki jo je igralka leta 1974 nosila na prireditvi ob podelitvi oskarjev, poleg nje pa bodo na tridnevni dražbi ponudili več kot tisoč predmetov, poleg oblek in nakita tudi kostume iz filmov, umetnine in druge predmete.

Versacejeva usnjena jakna, okrašena s srebrnimi kovicami, ki jo je Elizabeth Taylor nosila v eni od pogovornih oddaj, je ocenjena na 6.000 dolarjev, italijanski komplet kovčkov pa na 3.000 dolarjev.

... in na začetku svoje filmske kariere leta 1946. Foto: AP

Predmeti, ki bodo ponujeni na dražbi, bodo oktobra razstavljeni na krovu čezatlantske linijske potniške ladje Queen Mary 2 na poti iz Velike Britanije v New York. Del izkupička od dražbe bo namenjen skladu za raziskovanje aidsa, ki ga je igralka ustanovila leta 1985.

Prejela dva oskarja

Elizabeth Taylor se je rodila leta 1932 v Londonu, na filmskem platnu pa je zaslovela že kot otrok. V karieri je igrala v več kot 50 filmih, oskarja pa je dobila za glavni vlogi v filmih Butterfield 8 in Kdo se boji Virginije Woolf? Znane so tudi njene vloge v Mački na vroči pločevinasti strehi s Paulom Newmanom in Kleopatri z Richardom Burtonom, s katerim je bila tudi poročena.

Igralka je pozornost vzbujala z dih jemajočo lepoto, pa tudi z razburkanim zasebnim življenjem. Poročila se je kar osemkrat. Za svoje delo na humanitarnem področju je leta 1993 dobila oskarja.