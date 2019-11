Keith Flint (1969–2019) je poleg svojega glasu postal znan tudi zaradi posebnih pričesk, močnega črtala za oči in karizmatičnih nastopov. Foto: Reuters

Zanimanje za dražbo je bilo izjemno, kar je presenetilo tudi organizatorje dražbe. "Noč je prinesla močne ponudbe, veseli smo, da smo zbrali toliko sredstev," so sporočili iz dražbene hiše Cheffins Fine Art iz Cambridgea. Njen direktor Martin Millard je pred dražbo pojasnil, da so zanimivi predmeti omogočili vpogled v Flintovo življenje in pokazali razliko med tem, kakšen je bil na odru in kakšen v zasebnem življenju.

Na dražbi so ponudili okoli 170 predmetov – od oblačil do pohištva in glasbenih nagrad, ki jih je glasbenik prejel za svoje udejstvovanje v glasbeni industriji. Tri MTV-jeve nagrade, ki jih je Flint prejel v poznih 90. letih, so tako dosegle vrednost 20.450 dolarjev. Iz hrasta in železa narejeno posteljo, ki so jo naredili po naročilu pevca, so prodali za skoraj 11.000 dolarjev. Poleg tega sta bila na voljo tudi stol in pručka Kaboom oblikovalca Jimmieja Martina, pa motoristična oprema, zlate plošče ...

Osem mesecev mineva, odkar so na domu našli mrtvega Keitha Flinta.

Star je bil 49 let, mrliška oglednica pa je po preiskavi zapisala, da ne obstaja dovolj dokazov za potrditev, da si je glasbenik resnično želel vzeti življenje, temveč obstaja tudi možnost nesreče.

Ugotovili pa so, da je pred smrtjo zaužil velike količine mamil – v krvi so našli sledi kokaina, alkohola in kodeina. "Nikoli ne bomo zares vedeli, kaj se je tistega dne pletlo v njegovi glavi," je presodila mrliška oglednica.