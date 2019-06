"Imamo svojo Jackie O. Imenuje se Melania, Melania T," je v kontekstu menjave barv predsedniškega letala izjavil Trump. Foto: EPA

Letalska flota z oznako Air Force One, ki jo sestavljata dve predsedniški letali, bo leta 2024 prenovljena. Trenutno floto sestavljata dva predelana boeinga 747-200B, ki sta v uporabi od leta 1991, čez pet let pa bosta oznako prevzela nova boeinga 747-8i, ki bosta na voljo takratnemu predsedniku.

Poleg tehničnih novosti bosta novi letali v primerjavi s sedanjima spremenjeni tudi vizualno. Aktualni ameriški predsednik Donald Trump se je namreč odločil, da bo po skoraj 60 letih spremenil prepoznavno podobo predsedniških letal, ki jo sestavljata bela in sinjemodra barva. Za takšno barvo se je leta 1962 odločila znamenita prva dama Jacqueline Kennedy Onassis – Jackie O, žena tragično umrlega Johna F. Kennedyja.

Uradno se naziv Air Force One uporablja samo za letalo s predsednikom na krovu, neuradno pa za obe letali, ki ju vojno letalstvo vzdržuje izključno za prevažanje ameriškega predsednika. Foto: EPA

Predsednik Trump je ob razkritju nove podobe letala, ki jo bodo po novem sestavljale bela, rdeča in modra barva, povedal, da je za izbiro barv poskrbel sam. Dodal je, da bo nakup dveh letal veliko cenejši, kot je bilo sprva načrtovano – glede na prvotne ocene naj bi prihranili skoraj 1,6 milijarde dolarjev. Čeprav je izbira novih barv nesporna, saj bo predsednik od leta 2024 dalje letel v barvah ameriške zastave, so se že oglasili tudi kritiki, ki želijo preprečiti spremembo. Nekaterim se zdi sprememba nepotrebna zaradi finančnih razlogov, drugi bi radi ohranili tradicijo.

Trump je o vizualni spremembi predsedniške flote govoril tudi v telefonskem intervjuju z ameriško televizijo Fox. Novinar Steve Doocy ga je vprašal, ali si resnično želi spremeniti videz, ki je tako dolgo veljal za ikoničnega.

"Mislim, da bo novi videz veliko boljši. Sinjemodra nam ne ustreza. To je bila Jackie O. in bilo je dobro, ampak mi imamo svojo Jackie O. Imenuje se Melania, Melania T," je dejal Trump in dodal, da aktualna prva dama ZDA v medijih ne dobiva ustrezne obravnave, ampak da jo ljudje kljub temu obožujejo.