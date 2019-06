Bela oblačila udeležencev se takoj po začetku festivala spremenijo v rdeče in vijoličaste odtenke. Foto: AP

Organizatorji festivala v španski vinorodni pokrajini La Rioja so udeležence nagovarjali, naj svoje sosede z vinom oblijejo "čim hitreje in kar se da temeljito". Festival, ki poteka na slavni vinski gori, se tradicionalno začne po jutranji maši, ko se udeleženci ob spremljavi glasbe začnejo oblivati z rdečim vinom. Vinski boj nato traja, vse dokler udeleženci ne porabijo 70 tisoč litrov lokalnega rdečega vina.

Za udeležence festivala velja več pravil. Oblečeni morajo biti v bela oblačila z rdečim pasom ali trakom. Vino lahko brizgajo z vodnimi pištolami, vrtnimi škropilnicami ali ga na soudeležence zlivajo s pomočjo veder. Najpomembnejše pravilo pa je, da vinski bojevniki med potekom bitke ne smejo prenehati peti in se smejati.

Vinske boje so prebivalci vasice Haro začeli prirejati že v 13. stoletju. Dogodek je po tradiciji namenjen praznovanju sv. Petra in slavljenju rodovitne zemlje, ki omogoča pridelavo kakovostnega vina. Festival vsako leto privabi na tisoče domačih in tujih obiskovalcev, med katerimi prevladujejo mladi. Oblivanju z vinom sledi velika pogostitev.

