Skupine parkeljnov so si med seboj zelo različne, saj vsaka skupina predstavlja tradicijo svoje vasi. Za raznolikost je letos poskrbelo kar 30 različnih društev. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Skozi Goričane se je letos sprehodilo več kot 500 parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Švice, organizatorji pa so pred dogodkom napovedovali, da pričakujejo okoli 7500 obiskovalcev. Prireditev, ki je letos potekala že osmič, je hkrati zaznamovala tudi 50. obletnico neprekinjenega praznovanja Miklavževanja v Goričanah.

Sprevod parkeljnov se sicer iz leta v leto povečuje. Letos je za grozljive prizore pod gradom Goričane poskrbelo kar trideset skupin parkeljnov, za ogled mimohoda pa so morali obiskovalci prvič plačati vstopnico. "Zaračunavanje simbolnih treh evrov je zaradi pomanjkanja financ edina možnost, da prireditev sploh preživi," je spremembo komentiral predsednik turističnega društva Goričane – Vaše Jakob Knific. Vstop na prizorišče je bil za otroke do desetega leta brezplačen.

Tradicija parkeljnov sega še v predkrščanske čase, ko so ljudje verjeli, da se pozimi na ta svet vračajo umrle duše. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Obiskovalci so lahko videli strašne maske, ki jih skupine večinoma izdelajo same. "Skupine parkeljnov so si med seboj zelo različne, saj vsaka skupina predstavlja tradicijo svoje vasi. Res je pravi šov videti vse te raznolikosti znotraj enega običaja," je dejal Knific.

Noč parkeljnov je po mnenju predsednika turističnega društva eden od dogodkov, zaradi katerih se v Sloveniji ohranja običaj Miklavževanja in parkeljnov. "Včasih se je miklavževanje in parkeljne povezovalo s pijanimi ljudmi, ki se znašajo nad drugimi krajani, mi pa smo naredili korak naprej, saj nam gre za ohranjanje tradicije," je dejal. Tudi zaradi tega so parkeljni po mimohodu odvrgli maske in sledila je zabava v velikem ogrevanem šotoru.

