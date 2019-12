Greta Thunberg ne želi leteti z letali, ker ta z izpusti ogljikovega dioksida močno obremenjujejo okolje. Iz ZDA je priplula na 15-metrskem katamaranu s sončnimi celicami, ki ima zelo malo ogljičnega odtisa. Foto: Reuters

Greta Thunberg, ki je s svojimi protesti pred švedskim parlamentom navdihnila globalno gibanje Petki za prihodnost, zaradi obsega izpustov toplogrednih plinov zavrača polete z letalom. Zato je avgusta preplula Atlantik na regatni jadrnici, opremljeni s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez ocean brez ogljičnega odtisa, da se je lahko udeležila podnebnega vrha ZN-a v New Yorku 23. septembra in podnebnih protestov v tem mestu.

Nameravala se je udeležiti tudi podnebne konference ZN-a v Čilu, ki pa so jo zaradi protestov le mesec dni pred dogodkom odpovedali. Za gostitelja se je ponudil Madrid, Greta pa je morala najti način, kako do okolja prijazno pripotovati nazaj čez lužo.

Thunbergova je pot iz ZDA začela 13. novembra. Foto: Reuters

Na pomoč ji je priskočil avstralski par, ki že leta s katamaranom pluje po svetu in dogodivščine snema na svojem kanalu Youtube. Riley Whitelum in Elayna Carausu sta jo sprejela na krov plovila La Vagabonde, na kateri sta bila še krmarka Nikki Henderson ter 11-mesečni dojenček avstralskega para. "Je zelo tiha. Ve, kaj hoče, kar je odlično. Mislim, da je zaradi tega toliko dosegla. Vedno je pripravljena pomagati, zelo je inteligentna in hkrati zelo prijazna," je o plutju z mlado aktivistko za avstralsko televizijo ABC News povedala Elayna.

Greta Thunberg naj bi sicer po pristanku na Portugalskem najprej nagovorila portugalski parlament v Lizboni, nato pa se podala do Madrida, kjer se je podnebna konferenca začela v ponedeljek in naj bi trajala do 13. decembra.