Policisti so se v kraj Igualada, ki leži severozahodno od Barcelone, odpravili, potem ko so na družbenih omrežjih opazili posnetek sobotne etape, poroča britanski The Guardian.

"Prek družbenih omrežij smo prejeli informacijo, da je na strehi večstanovanjske hiše v Igualadi gojišče konoplje. Začeli smo preiskavo, ta še poteka, a smo že zasegli 40 sadik. Za zdaj aretacij ni bilo," je sporočila policija.

Policija še ni ugotovila, kdo je lastnik sadik, saj terasa na strehi ni povezana s stanovanji, še piše The Guardian.

Zasegli največje gojišče konoplje do zdaj

To pa ni edini primer tega tedna, ko so v Španiji našli prepovedano gojišče konoplje. V torek so policisti v Extremaduri javnosti sporočili, da so v zahodni španski regiji zasegli največje gojišče konoplje do zdaj. Konec avgusta so na kmetiji blizu Alcuescarja, kjer je bila skrita plantaža, našli 22.000 sadik konoplje in 281 kg sadik konoplje, ki je bila že v fazi sušenja, ter veliko opreme za gojenje.

Gojenje konoplje je v Španiji kljub pozivom k legalizaciji še vedno zakonsko prepovedano.