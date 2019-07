Skupina Hladno pivo pogosto nastopa tudi v Sloveniji. Foto: AP

Skupina, ki ostaja ena izmed najpopularnejših zasedb na področju nekdanje Jugoslavije, si je po besedah članov že dolgo želela lastno pivo. Pomembno jim je, da bo hladno in sveže – kot njihove pesmi. Željo jim je zdaj uresničila zagrebška pivovarna.

Pivo bo imelo, kot pravijo v pivovarni Medvedgrad, vse značilnosti, ki jih ima tudi skupina in “bo pitno, z veliko značaja, močnega telesa in dobrega okusa”. Novo pivo bodo prvič predstavili 21. septembra v Zagrebu, na praznovanju obletnice ustanovitve najstarejše male pivovarne na Hrvaškem, kjer bodo punkrockerji seveda tudi zaigrali.

Male pivovarne so v zadnjih letih doživele pravo renesanso. Foto: EPA

Zasedba, ki je lani praznovala 30 let delovanja, je znana po humorističnih in kritičnih besedilih. V tem času so izdali 8 studijskih in 3 koncertne albume, pogosto pa nastopajo tudi pri nas. V zrelejših ustvarjalnih letih so zvok malce omehčali, a so ohranili ostrino v besedilih.