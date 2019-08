Eden izmed zmagovalno našemljenih štirinožcev: Joda. Foto: AP

V Atlanti namreč že več kot 30 let vsako leto konec avgusta oziroma v začetku septembra priredijo t. i. Dragon Con, serijo konferenc, v okviru katerih se v mesto zgrne več deset tisoč navdušencev nad preoblačenjem – bodisi v stripovske, literarne in filmske bodisi v zgodovinske junake in junakinje.

Slovita popkulturna konferenca pa je letos dobila tudi svoj pasji prolog – minuli konec tedna so tako v parku Woodruff pripravili t. i. Doggy Con, torej konvencijo, namenjeno psom. Ker je od psov težko pričakovati navdušenje nad takšnimi ali drugačnimi govorci, je bil osrednji dogodek zgolj druženje, na koncu pa še parada psov v svojih kostumih in njihovih lastnikov.

Organizatorji dogodka pa so poskrbeli tudi za mikavne nagrade: lastniki najbolje oblečenih psov so tako dobili vstopnice za tisti pravi sejem, na svoj račun pa so s priboljški prišli tudi štirinožni ljubljenčki.

Strokovna komisija je na koncu za najboljši skupni nastop lastnika in psa razglasila Blaka Goodmana in njegovega psa Murpha, ki sta izstopala s svojimi zlatimi sončnimi očali, za najboljši samostojen pasji kostum je bil nagrajen pes, oblečen v Jodo iz Vojne zvezd, nagrada za najboljši par po izboru ljudstva pa je šla v roke Tali Higgins in njenim jazbečarjem – onadva sta bila našemljena v lončka kave iz Starbucksa, ona pa v natakarico omenjene verige.