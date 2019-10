V uredništvu MMC-ja je danes popoldne zazvonil telefon: "Našli smo res orjaškega jurčka, lahko vam pošljemo slike," je rekel glas na drugi strani.

Aleš Hrvatin in Tina Zadel sta med sprehodom z otrokoma naletela na prizor, ob katerem bi vsak gobar poskočil od veselja. Velikanski jurček, in to ne eden!

Mlada najditelja. Foto: Aleš Hrvatin

Jurčki velikani

"Za prvo merilo sem uporabil škarje za rezanje vej in pa dlan odrasle osebe," nam je pojasnil Hrvatin. Ko so prišli domov, so vzeli v roke še šiviljski meter in svoje trofeje tudi stehtali, rezultati pa so vredni vsega občudovanja. "Velikan je težak točno en kilogram, obseg klobuka pa je 78 cm. Malo majši s 68-centimetrskim obsegom tehta 600, dvojčka pa sta težka 700 gramov," je naštel.

Foto: Aleš Hrvatin

"Natančne lokacije ne bom povedal," je v smehu dodal Hrvatin, nato pa se vendarle nekoliko omehčal: "Lokacija je bila spodnja Pivka oziroma sončna stran občine Pivke".

Tudi ponedeljek bo sončen, tako da bo že jutri priložnost, da se v upanju na podobno bero tja lahko podate tudi sami, srečni najditeljski družini pa že danes želimo dober tek - večerja bo zagotovo slastna.