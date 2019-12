Jolabokaflod - islandska božična poplava knjig

Zaradi tradicije dve tretjini knjig izdajo v novembru in decembru

Reykjavik - MMC RTV SLO, STA

Letos se lahko pohvalijo kar z 842 novimi izdajami. Foto: EPA

V deželi sag ni božiča, če pod okrašeno smreko ni poplave knjig, in to Islandci jemljejo zelo resno. Jolabokaflod oziroma v prevodu božična poplava knjig je priljubljena tradicija, ki jo na otoku praznujejo že več kot 70 let.