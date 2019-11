"Slišal sem, da se McDonald'sove jedi nikdar ne razgradijo, zato sem se zgolj hotel prepričati, ali je to res ali ne," je povedal Hjortur Smarason za AFP. Ta teden mineva točno deset let, odkar je Smarason kupil domnevno neuničljiv obrok in v resnici ne burger, ne krompirček nista videti kaj dosti drugače kot ob nakupu.

Radovedneži lahko celo spremljajo prenos tega "zorjenega" obroka v živo, z njegove aktualne lokacije znotraj steklene omarice v Snotra Housu, hostlu na jugu Islandije.

"Stari je še vedno tam in se počuti precej dobro. Pravzaprav je še vedno videti povsem sprejemljivo," je za BBC povedal lastnik hostla Siggi Sigurdur. "Zabavna stvar, seveda, a ob tem res začneš razmišljati, kaj pravzaprav ješ. Nobene plesni ni, samo papirnati ovoj je videti star."

Obiskovalci s celega sveta

V hostlu trdijo, da dobivajo obiskovalce s celega sveta, ki hočejo zgolj videti ta slavni hamburger, njihova spletna stran s prenosom v živo pa dobi 400.000 ogledov dnevno.

V teh desetih letih sta se hamburger in krompirček sicer kar precej selila. V prvi fazi Smarasonove raziskave, kako hitro bo hrana propadla, je Islandec obrok hranil v plastični vrečki v svoji garaži. Ko po treh letih ni opazil kaj dosti sprememb pri razgradnji, je obrok doniral islandskemu narodnemu muzeju.

Muzejski strokovnjak se je nazadnje odločil, da niso opremljeni za hranjenje hrane, zato so obrok vrnili izvirnemu lastniku. "Mislim, da ni imel prav, ker se ta hamburger sam ohranja," komentira Smarason.

Po seljenju iz enega v drug hostel v Reykjavíku, je obrok nazadnje pristal v Snotra Housu.

Brez znakov razpadanja

Fotografije, objavljene na družabnih omrežjih, so spodbudile razpravo o ostalih živilih, ki so kljubovala zobu časa. "Profesor za zdravstveno vzgojo v naši srednji šoli je storil isto, a hrano samo pustil na polici," je komentiral neki uporabnik Twitterja. "Nato je izpostavil, kako ta hrana niti po nekaj letih ni splesnela, ker baje v njej ni bilo dovolj hranljivih snovi niti za mikrobe."

Smarason še zdaleč ni prva oseba, ki je eksperimentirala z McDonald'sovimi živili. Znan je primer Karen Hanrahan, ki je burger kupila leta 1996, po 14 letih pa je bil videti povsem enako, kot ko ga je kupila.

Leta 2010 je newyorška fotografinja Sally Davies kupila McDonald'sov Happy Meal in ga pol leta vsakodnevno fotografirala. Obrok ni splesnel, ni smrdel, v njem se niso zaredile ličinke, niti ni kazal kakšnih drugih znakov propadanja.

Pri McDonald'su so leta 2013 na vse očitke odgovorili, da se "v pravem okolju naši burgerji, kot večina ostale hrane, lahko razkrojijo", da pa je zelo majhna verjetnost, da bi brez vlage v okolju splesneli ali razpadli.