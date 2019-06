Lasje so skrbno spravljeni v posebnem okvirju. Foto: Reuters

Dražbena hiša bo na dražbi že drugič ponudila tovrstni predmet, a tokrat gre za lase, ki si jih je Beethoven po anekdoti sodeč odrezal sam. Avstrijski pianist Anton Halm, Beethovnov sodelavec, naj bi namreč prosil slavnega skladatelja za pramen njegovih las, da bi jih poklonil ženi. A nemški sluge naj bi Halmu namesto tega poslali nekaj kozlove dlake.

"Halm je nato Beethovnu poslal nekaj svojih del in mu vrnil pramen las, s čimer je želel povedati, da ve, da ga je Nemec želel prelisičiti. Beethoven je nato vzel škarje in si z zadnje strani glave v jezi odstrigel debel pramen las. Dal ga je Halmu in mu dejal: 'Izvoli, da boš imel vsaj prave,'" je razložil predstavnik Sotheby'sa Simon Maguire.

Halm je nato dragocene lase predal svojemu učencu Juliusu Epsteinu, profesorju na dunajskem konservatoriju.

Da gre res za Beethovnove lase, je potrdil Alexander Wheelock Thayer, avtor prve biografije o Beethovnu, pred desetimi leti pa so njihovo pristnost potrdili tudi v laboratoriju. Prvič so zainteresiranim pred 20 leti ponudili Beethovnove lase, ki mu jih je neznanec odstrigel, ko je skladatelj ležal na smrtni postelji.

Pri Sotheby'su so do zdaj prodali že pramene las generala Horatia Nelsona ter skladateljev Frédérica Chopina in Wolfganga Amadeusa Mozarta.