Videospot je 50-članska ekipa nepretrgoma ustvarjala kar tri dni. Foto: Jani Ugrin

Luka Dončić, slovenski košarkarski as, ki je nizu svojih uspehov pred kratkim dodal še naziv igralca meseca v Zahodni konferenci lige NBA, je dobil svojo himno! Posnel jo je kdo drug kot vsestranski igralec Klemen Slakonja. “Spremljam ga, vse odkar sem pred leti naletel na novičko, da je pri 13 letih podpisal za Real Madrid. Ob prvem ogledu njegovih posnetkov se spomnim, da sem si rekel: ‘Uau, noro, ta fant bo fenomenalen! Že nekaj časa sem mu svoje spoštovanje želel izkazati s himno,” pojasnjuje Klemen Slakonja, ki je že vrsto let Lukov vnet oboževalec.

Tudi tokrat je vsestranski igralec moči združil s priznanim režiserjem Miho Knificem. “S samim videospotom smo se želeli približati ameriški videoprodukciji tega tipa glasbe. Mislim, da nam je to tudi uspelo. To, da bi dosegli takšno navdušenje in epidemijo, kot jo dosega Luka, je skoraj nemogoče. Mogoče bo pa videospot prilil še malo olja na njegov ogenj,” je povedal Knific. Ustvarjalni dvojec – Slakonja in Knific – ima za seboj že vrsto uspešnih projektov, ki so na YouTubu zbrali že več kot 70 milijonov ogledov.

Sodelovanje z Dunking Devilsi

Slakonja je želel, da je tudi tokratni izdelek presežek, zato je k sodelovanju povabil “leteče vrage” Dunking Devilse. Devilsi se v videospotu pojavijo oblečeni v Dončićev dres in tako kot športni as izvajajo leteče čarovnije s košarkarsko žogo. “Pesem in videospot sta dokaz, kaj vse lahko ustvarimo, kadar združimo moči in se povezujemo. Klemen in Miha sta s svojo ustvarjalnostjo navdihnila našo celotno ekipo, naša želja pa je, da videospot navdihuje tudi gledalce po vsem svetu,” je povedal Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devilsov.

Dunking Devilsi so poskrbeli, da je video še bolj spektakularen. Foto: Jani Ugrin

Klemen Slakonja slovi po svojih imitacijah, v preteklosti se je že prelevil v ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ruskega premierja Vladimirja Putina in nemško kanclerko Angelo Merkel.