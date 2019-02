Na modni stezi se je zvrstilo 13 unikatnih čokoladnih kreacij. Foto: Reuters

Tradicionalni Salon du Chocolate, ki ga mnogi prištevajo med najboljše sejme čokolade na svetu, je v okviru bogatega in razgibanega programa letos postregel tudi s posebno modno revijo, na kateri so manekeni in manekenke predstavili 13 čokoladnih kreacij različnih oblikovalcev in kuharskih mojstrov.

Oblikovalci so se z nalogo spopadli na različne načine. Nekateri so drobne čokoladne delce prišili na obleke iz drugih materialov, drugi pa so ustvarili kreacije, narejene skoraj samo iz čokolade. Eno takšnih sta ustvarila slaščičar Jean-Christophe Hubert in modni oblikovalec Giovanni Biasiolo.

"V obleki sta tudi jeklo in polistiren, toda vse je prevlečeno s čokolado in s kakavovim prahom," je o kreaciji povedal Hubert. "Na obleki je več kot pet kilogramov čokolade in okoli 3 kilograme kakava," je dejal in pojasnil, da kakav preprečuje, da bi se čokolada topila prehitro.

Veliko pozornosti je pritegnila tudi kreacija v stilu Kleopatre, ki si jo je zamislil svetovno priznani belgijski čokoladni mojster Frederic Blondeel, ki se je pri tem povezal z modnim oblikovalcem iz Peruja.

Nekaj utrinkov s čokoladne modne revije si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.