Labirint se razprostira na štirih hektarjih polja, zanj pa je bilo posajenih 600 tisoč sadik koruze. Foto: EPA

"Naše vodilo še vedno ostaja dan brez tablice in telefona, ki so ga lani z velikim navdušenjem pozdravili obiskovalci iz celotne Slovenije," pravi vodja projekta in predsednica društva za preživljanja prostega časa Labirint Nataša Drozg. Načrt letošnjega labirinta, ki je bolj zahteven in daljši od lanskega, so oblikovali študentje mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Pod mentorstvom Roka Kamnika so študentje zasnovali več kot 3300 metrov poti v obliki satovja čebel.

Letos jim je sicer nekoliko zagodlo mrzlo pomladansko vreme, ki je upočasnilo rast koruze, zaradi česar labirint odpirajo nekoliko pozneje. A hkrati jim je narava dala čas, ki so ga izkoristili in pripravili številne novosti. Park na 40.000 kvadratnih metrih nudi 20 interaktivnih orientacijskih točk, med njimi 17 novih in tri, ki so bile lani najbolj priljubljene. Lansko leto je mariborski koruzni labirint obiskalo 5000 ljudi.

Drozgova pojasnjuje, da ideja o koruznem labirintu, ki stoji na polju ob Streliški ulici, ni nova, saj ti že dolga leta obstajajo v ZDA in Nemčiji, manjši pa so bili tudi že v Sloveniji. Mariborski organizatorji so si želeli ponuditi več kot le izgubljanje po koruznem polju.

"Dandanes tekmovati s tablico ali pametnim telefonom ni lahka naloga. Ampak lanska prva izvedba nam je potrdila, da je prav, kar počnemo in nam dala dodaten zagon, da pomagamo, da se letos izgubi in spet najde še večje število ljudi," je še dodala vodja parka.

Labirint bo odprt od četrtka do nedelje, predvidoma do konca septembra.