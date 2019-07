Tigri spijo, ležijo in si negujejo kožuh 20 ur dnevno, tako da so dejavni le štiri ure. Razlog je v tem, da imajo v primerjavi s telesnim volumnom relativno majhno srce in niso vzdržljivi tako kot na primer psi. Foto: EPA

Razlog za upad števila tigrov je človekovo uničevanje njihovega življenjskega okolja in primanjkovanje plena, saj skupaj s človekom tekmujejo za hrano. Poleg tega jih človek lovi zaradi kože in drugih delov, ki jih ljudje uporabljajo v tradicionalni azijski medicini in tradiciji. Samo zaradi športnega lova so v Indiji med letoma 1875 in 1925 ubili 57.000 tigrov, opozarjajo v ljubljanskem živalskem vrtu.

Ob dnevu tigrov potekajo številna praznovanja v živalskih vrtovih, s čimer želijo opozoriti na upad števila tigrov. Na fotografiji utrinek iz enega izmed indijskih živalskih vrtov. Foto: EPA

Beli bengalski tiger. Foto: EPA

"Kot popotniki bodite prizanesljivi opazovalci narave. Kot odgovorni ekoturisti podpirajte lokalne ohranitvene programe," svetujejo v živalskem vrtu. Obenem opozarjajo na pazljivost pri kupovanju spominkov naravnega izvora, saj se z mnogimi podpira uničevanje vrst in naravnega okolja. Priporočajo izbiro izdelkov, ki so pridobljeni na naraven in etičen način.

"Ne kupujte živih divjinskih živali zato, ker se vam smilijo. Vsako, ki jo "rešite", bo nadomestila nova iz narave," opozarjajo.

V naravnem okolju tigrov poteka devet projektov, ki si prizadevajo za njihovo ohranitev. Naravovarstveniki tako kupujejo gozdove, pogozdujejo, izobražujejo lokalno prebivalstvo, kako živeti s tigrom v okolju, in divje lovce preusmerjajo v turistične vodnike.

Indija je objavila, da se je število tigrov v štirih letih povečalo za tretjino, kar povečuje možnosti za ohranitev teh ogroženih velikih mačk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih indijskega popisa tigrov se je število tigrov v divjini povečalo z 2226 na 2967, kar je po besedah indijskega premierja Narendre Modija zgodovinski dosežek. Ob tem se je Modi ponovno zavezal k zaščiti tigrov.

Tigri na našem planetu živijo že več kot dva milijona let. Foto: EPA

Tigri lahko živijo v različnih življenjskih okoljih – od hladnega iglastega gozda na severu Kitajske do tropskih deževnih gozdov Jugovzhodne Azije. Velikost življenjskega prostora tigra je pogojena s količino plena na njegovem območju. Tako v Indiji in Nepalu, kjer je plena dovolj, samci tigrov živijo na območju, velikem od 12 do 95 kvadratnih kilometrov. Na daljnem vzhodu Rusije, kjer plena primanjkuje, pa na območju, velikem do 400 kvadratnih kilometrov.

V ljubljanskem ZOO-ju dva sibirska tigra

Mednarodni dan tigrov so v ljubljanskem živalskem vrtu zaznamovali prejšnji konec tedna s posebnim zabavno-izobraževalnim programom spoznavanja in opazovanja teh največjih mačk na svetu.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

V ljubljanskem ZOO-ju imajo trenutno dva sibirska tigra, Vita in Vito, ki sta v Ljubljano prispela avgusta leta 2013. Sibirski tigri so največja podvrsta tigrov in s tem največje divjinske mačke. Od drugih podvrst se ločijo po velikosti in svetlejšem kožuhu. Na bokih imajo široke proge, prsi in trebuh sta bela, okoli vratu je pas goste bele dlake, je zapisano na spletni strani ljubljanskega ZOO-ja.

V avstralskem živalskem vrtu v Beerwahu so na mednaorndi dan tigrov prvič predstavili osem tednov starega mladička. Fotografije si lahko ogledate spodaj.