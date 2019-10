Mnoge ptice so popolnoma odvisne od človeške pomoči. Foto: EPA

Prejšnji teden je po spletu zakrožila slika znaka v enem izmed britanskih parkov. Znak obiskovalce opozarja, da race in labodi v parku umirajo zaradi lakote, saj so jih ljudje prenehali hraniti s kruhom. Čeprav ta za njih ni pretirano zdrav, znak opozarja, da brez dodatnega hranjenja z njim ne bodo preživeli zime.

Hranjenje ptic je posebno važno pozimi. Foto: EPA

Objava znaka je precej razburila uporabnike družbenih omrežij, ki so prepričani, da kruh divjim živalim škoduje. Proti uporabi kruha pri hranjenju se je v zadnjem času izreklo tudi več naravovarstvenih organizacij. Kot pravijo, kruhu primanjkujejo mnoga hranila, ki jih živali potrebujejo za normalno delovanje. Ker se ob hranjenju s kruhom, ki se jim v želodcu napihne, pogosto prenajedo, ne poiščejo dodatnih hranil v naravnem okolju. Pomanjkanje vitaminov in mineralov pa nato negativno vpliva na razvoj ptic in njihovo zdravje.

Kot še poudarjajo v Britanskem skladu za reke in kanale, to ne pomeni, da moramo nehati hraniti ptice. Predlagajo, da jih hranimo z zelenjavo, koruzo, semeni ali posebno hrano za divje ptice. Ravno te posebne hranilne zmesi pa so po mnenju organizacije Swan Support, ki se ukvarja z ohranjanjem populacij divjih ptic, problematične.

Kruh, ki ga ptice ne pojedo pogosto privabi glodavce. Foto: EPA

Poleg prehrane rac in labodov ima pretirano hranjenje divjih živali s kruhom lahko še druge negativne posledice. Kruh, ki ga ptice ne pojedo, namreč med propadanjem spodbuja rast škodljivih alg, zaradi njega pa se lahko v mestnem okolju pojavijo tudi podgane.

Kot ugotavljajo, so reklamne kampanje nekaterih podjetij, ki prodajajo hrano za divje ptice, ljudi prepričale, da rac ne hranijo več s kruhom. Zaradi tega se je močno zmanjšala količina hrane, ki je na voljo rečnim pticam. Ker ljudje kruha ne nadomeščajo z drugimi oblikami hrane, se zdaj mnoge jate ptic, ki so odvisne od človeške hrane, soočajo z izumrtjem. Kot pravijo, so ljudje pretiravanje s kruhom, ki za živali res ni najboljši, nadomestili s pretiravanjem v drugo smer.

Vodne ptice so stalni prebivalci mnogih parkov, rek in kanalov. Foto: EPA

Pri proizvajalcu račje hrane Quack Snacks so za BBC povedali, da “majhna količina kruha sicer res ni škodljiva, a je težko ugotoviti, kdo je pred vami race že hranil s kruhom. Bolj smotrno je torej za hranjenje živali uporabiti bolj hranljive alternative.” Z njimi se strinjajo v skladu za vodne ptice in močvirja. “Malo kruha jim ne škodi, a v naravi je težko zagotoviti zmerno uživanje. Hranjenje je pomembnejše pozimi, ko ptice težje najdejo hrano.”