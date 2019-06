Najbolj priljubljen mesec za poroke je junij. Foto: BoBo

Leta 2018 je bilo v Sloveniji sklenjenih 7.256 zakonskih zvez oziroma 12 odstotkov več kot leto prej. Mesec, v katerem je bilo v letu 2018 sklenjenih najmanj zakonskih zvez, je bil februar.

Največ parov se poroči na soboto, poročajo pa se tudi na vse druge dneve v tednu. Lani se je na soboto poročilo 66,8 odstotka parov, na sredo 16,8 odstotka in 16,4 odstotka parov na preostale dneve v tednu. Največ porok, kar 276, je bilo lani 18. avgusta. Mesec z največ porokami je bil junij, ko je zakonsko zvezo sklenilo več kot 1.100 parov. Več kot tisoč parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru.

Lani se je končalo 2.347 zakonskih zvez. Foto: BoBo

Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 36,6 leta in povprečno skoraj tri leta starejši od nevest. Te so bile stare povprečno 33,9 leta.

Poroka na isti dan kot rojstnodnevno praznovanje

Za 88,1 odstotka oziroma 6.394 ženinov in 88,7 odstotka oziroma 6.439 nevest je bila to prva zakonska zveza. Pri 5.963 parih oziroma 82,2 odstotkih je bila to za oba novoporočenca prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,6 leta, neveste pa so bile povprečno dve leti mlajše. Na svoj rojstni dan je zakonsko zvezo sklenilo 99 ženinov in 105 nevest.

Pri 81,7 odstotka sklenjenih zakonskih zvez sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Slovenije. Pri 596 porokah oziroma 8,2 odstotka je bil ženin državljan Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 563 porokah oziroma 7,8 odstotka pa je državljanka Slovenije sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države. Tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 168 sklenitvah zakonskih zvez oziroma 2,3 odstotku sta bila ženin in nevesta prebivalca s tujim državljanstvom.

Lani je bilo sklenjenih tudi 27 moških in 23 ženskih partnerskih zvez oziroma 1,7 odstotka manj kot leto prej. Povprečna starost razvezanih mož je bila 46,8 leta, povprečna starost razvezanih žena pa 43,8 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,2 leta. V prvem letu zakona se je razvezalo 44 zakonskih zvez.

V okoli polovici lani razvezanih zvez ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v drugi polovici razvezanih zvez pa jih je bilo 1.871. Večina teh otrok, okoli 70 odstotkov, je bila ob razvezi dodeljena materam. Očetom je bilo dodeljenih 6,1 odstotka otrok, obema staršema pa 21,2 odstotka.