Igralec je ogorčen, da so z njegovim imenom goljufali stranke. Foto: EPA

Po poročanju BBC-ja, sta se Francesco Galdelli in Vanja Goffi skrivala v tajskem mestecu Pattaya, kjer so ju v soboto prijeli v skupni operaciji italijanske in tajske policije. Par, ki so ga italijanski mediji po sloviti ameriški zločinski navezi poimenovali kar italijanska Bonnie in Clyde, se je na Tajskem skrival od leta 2014. Zakoncema bodo najprej sodili zaradi prekoračitve turističnega vizuma, nato pa ju izročili italijanskim oblastem.

Pattaya je sicer znano skrivališče mednarodno iskanih zločincev. Ohlapna zakonodaja glede prodaje nepremičnin tujcem in bogato nočno življenje ponujata mnogo priložnosti za pranje nelegalno pridobljenega premoženja in ustvarjanje nove identitete. Posebno priljubljeno je mesto med mednarodno iskanimi pedofili in prekupčevalci z otroško pornografijo.

Past za stranke



Galdelli in Goffi, sta skupaj s še enim sokrivcem Vincenzom Cannalirom, v milanskem hotelu leta 2008 uprizorila lažno modno revijo. Na reviji sta predstavila kolekcijo, ki naj bi jo podprl in oblikoval Clooney sam. Igralec je na sojenju v Milanu leta 2010 povedal, da za podjetje ni nikoli prej slišal, in da sta zakonca njegovo ime uporabila brez njegove vednosti.

To sicer ni bila prva prevara, ki se jo je lotil par iz severa Italije, saj sta pred tem obogatela s prodajo lažnih ur znamke Rolex na internetu. Kupci so na njuni spletni strani poceni kupovali razkošne izdelke, nato pa sta jim namesto ure poslala paket poln soli.