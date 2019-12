Big Ben - simbol Londona. Foto: AP

Obnova 96-metrskega Elizabetinega stolpa še zdaleč ni končana. Do zdaj so delavci zamenjali vse štiri številčnice na vrhu stolpa in urne kazalce ter očistili in obnovili kamen. Številke, ki so bile vrsto let črne barve, so po novem modre – takšne, kot naj bi bile po trditvah strokovnjakov ob postavitvi stolpa.

Sledila bo še prenova celotnega parlamenta. Foto: AP

Od leta 2017 se je Big Ben oglasil le ob posebnih dogodkih, torej nekajkrat na leto. Nazadnje so zvonovi zadoneli 11. novembra, ko se Britanci spominjajo vseh padlih v vojnah. Naslednjič se bo oglasil ob vstopu v leto 2020, čeprav so upravitelji opozorili Londončane, da ga bodo do takrat še nekajkrat preizkusili.

Big Ben pravi orjak

Obnova stolpa, ki se uradno imenuje Elizabetin stolp in v katerem se nahaja Big Ben, bo stala skoraj 80 milijonov evrov. Dela naj bi bila končana leta 2021, nato pa bodo začeli obnavljati še celotno parlamentarno stavbo. Stolp velja za največkrat fotografirano turistično znamenitost na Otoku. V stolpu je skupno pet zvonov, a Big Ben je največji in najtežji med njimi – tehta 13,7 tone in v višino meri 2,2 metra.

Prvič zadonel leta 1859

Big Ben je z leti postal sinonim za celotni stolp. Najverjetneje je poimenovanje dobil po stavbeniku in politiku Benjaminu Hallu. Znameniti zvon je bil na svoje trenutno mesto v stolpu postavljen oktobra 1858 in je prvič zadonel 11. julija 1859. Stolp je visok 96 metrov, ima 11 nadstropij in skupno 399 stopnic. Urni kazalci so dolgi 2,7 metra in tehtajo 300 kilogramov, minutni pa so dolgi 4,2 metra in tehtajo 100 kilogramov. Kladivo, s pomočjo katerega zvon zadoni, je težko 200 kilogramov, višina zvoka pa je enaka 118 decibelom, kar je primerljivo z udarcem strele.