Nalepke je zamenjal, ker je bil jezen na nadrejene. Foto: Reuters

66-letni Tay Boon Keh je priznal, da je med novembrom 2016 in februarjem 2017 na enem najprometnejših letališč Changi zamenjal oznake na 286 kosih prtljage.

To je storil zaradi razočaranja in jeze, ker se nadrejeni niso zmenili za njegove pozive k dodatnim zaposlitvam na njegovem oddelku.

Z letališča Changi, prek katerega je lani potovalo skoraj 65,6 milijona potnikov, so zaradi njega na napačne destinacije odpotovali kovčki, ki bi med drugim morali odleteti v Perth, Manilo, Frankfurt, London in San Francisco. Šlo je za prtljago potnikov, ki so imeli s singapurskim letališčem povezan polet in so potovali z družbo Singapore Airlines oziroma z njenim regionalnim prevoznikom SilkAir.

Letališki uslužbenec naj bi bil v času menjavanja oznak močno depresiven, a je tožilstvo glede na dokaze vztrajalo, da zdravstveno stanje k njegovim dejanjem ni prispevalo.

Tožilec Thiam Jia Min je poudaril, da bi imela zamenjave oznak lahko zelo resne posledice, saj bi potniki lahko ostali brez nujno potrebnih zdravil.