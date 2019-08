Med vsemi pijačami je pivo na tretjem mestu po svetovni porabi. Pred njim sta le voda in čaj. Foto: Reuters

"To je praznik vseh ustvarjalcev piva po svetu in tudi tistih, ki delujejo v skrbni verigi, da je na koncu primerno ponujeno njegovim ljubiteljem," so zapisali v Združenju slovenskih pivovarn, kjer ob tem pozivajo k odgovornemu pitju. Dan piva je v zadnjem desetletju iz lokalnega slavja v Santa Cruzu v Kaliforniji prerasel v praznovanje, ki se prvi petek v avgustu dogaja skoraj po vsem svetu.

Spomnili so tudi na mednarodni kongres, ki ga gostita Žalec in Ljubljana in se letos končuje ravno na mednarodni dan piva. Na 57. mednarodnem kongresu slovenski hmeljarji gostijo široko mednarodno občinstvo s področja hmeljarstva, profesionalnih in ljubiteljskih pridelovalcev hmelja in pivovarjev.

Ob fontani piva v Žalcu bodo svetovni dan piva praznovali s srečanjem, ki so ga poimenovali Beer garden. Foto: BoBo

Mednarodni dan piva bodo proslavili v pivnici Union v Ljubljani, dogodki pa bodo tudi ob koncu tedna. Ob fontani piva Zeleno zlato v Žalcu bodo v soboto praznovali s srečanjem, ki so ga poimenovali Beer garden, prazniku pa se bodo poklonili tudi v Kostanjevici na Krki z Resslovim festivalom piva.

Največ piva popijejo na Češkem

Po podatkih združenja Brewers of Europe za leto 2017 največ piva v Evropi popijejo Čehi – povprečno 135 litrov na leto. Sledijo jim Avstrijci s 105 litri, Nemci s 101 litrom in Poljaki s 97 litri. Slovenija je po njihovih podatkih z 78 litri popitega piva na desetem mestu.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo Slovenci v letu 2017 povprečno sicer porabili še nekoliko več piva. Prebivalec Slovenije, star najmanj 15 let, je po njihovih ocenah porabil povprečno 92 litrov piva. Podatek o registrirani porabi alkohola (v pivu) na prebivalca se izračunava iz podatkov o industrijski proizvodnji, uvozu, izvozu in zalogah alkoholnih pijač.

Slovenija med največjimi pridelovalkami hmelja

Kot je ta teden sporočil statistični urad, so ljubitelji piva v gostinskih lokalih v Sloveniji lani za pol litra svetlega piva odšteli povprečno 2,79 evra. V trgovinah je bila povprečna cena za pol litra piva, izdelanega v Sloveniji, 0,89 evra.

Za Ameriko, Nemčijo, Kitajsko in Češko je Slovenija s tremi odstotki svetovne proizvodnje peta največja pridelovalka hmelja na svetu. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Slovenija je sicer lani več piva izvozila kot uvozila. Izvozila ga je za 34,1 milijona evrov, uvozila pa za 28,5 milijona evrov. Izvoz piva se je glede na leto 2017 povečal za skoraj 20 odstotkov, uvoz pa zmanjšal za tri odstotke. V Sloveniji je v letu 2018 delovalo 61 podjetij, katerih glavna dejavnost je bila proizvodnja piva. Njihovo število se je zelo povečevalo v letih po letu 2010 – takrat jih je bilo le 13.

Lani so pridelovalci hmelja v Sloveniji na skoraj 1700 hektarjih površine pridelali 3078 ton hmelja, kar je največ od leta 1998 in 43 odstotkov več kot v letu 2017. Večji pridelovalki hmelja med državami članicami EU sta le še Nemčija in Češka, izpostavlja statistični urad.

Slovenija je sicer peta največja pridelovalka hmelja na svetu in ga veliko več izvozi kot uvozi. Lani ga je namreč izvozila za več kot 26 milijonov evrov, uvozila pa za 2,1 milijona evrov. Skoraj polovica izvoženega hmelja je šla v Nemčijo, 16 odstotkov na Kitajsko in 10 odstotkov v Združeno kraljestvo.