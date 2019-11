Koncept letošnje ljubljanske praznične okrasitve z naslovom Ciklus je zasnovan kot retrospektiva dela njenega avtorja Zmaga Modica, naprej pa ga je razvil njegov sin Urban. Foto: BoBo

V večini večjih mest bo praznična okrasitev zažarela že v petek. V Kopru in Mariboru bodo lučke prižgali ob 17. uri, v Ljubljani pa petnajst minut pozneje.

V prestolnici ob slavnostnem prižigu tudi letos pričakujejo na tisoče obiskovalcev, ki jih bo tradicionalno nagovoril župan Zoran Janković. S prižigom se bo v Ljubljani uradno začel praznični program, odprli pa se bodo tudi sejmi na Bregu, na Gallusovem, Cankarjevem in Petkovškovem nabrežju ter na Prešernovem in Kongresnem trgu.

Praznične stojnice bodo napolnile tudi Maribor, kjer v sklopu Čarobnega decembra prav tako pripravljajo bogat kulturni program s številnimi delavnicami za otroke in koncerti. "Prižig lučk je v zadnjih letih izjemno dobro obiskana prireditev, kar pomeni, da so Mariborčani v velikem pričakovanju decembrskih dogodkov," je pred začetkom prazničnega dogajanja povedala direktorica mariborskega zavoda za turizem Doris Urbančič Windisch.

Čarobni december v Mariboru bo mesto v prednovoletnem času obogatil s številnimi dogodki, prazničnimi stojnicami, koncerti na prostem in raznovrstnim programom za otroke. Foto: Zavod za turizem Maribor

V Kopru bo Čudolandijo letos obogatila Fantazima, ki jo bodo na Titovem trgu z glasbenimi nastopi odprli Lea Sirk, Tulio Furlanič, Anika Horvat in številni drugi glasbeni ustvarjalci. Hkrati bodo začele obratovati tudi hiške nasproti uprave za pomorstvo, kjer se bodo obiskovalci lahko pogreli s toplim čajem, kuhanim vinom, vročo čokolado in se razvajali z drugimi prazničnimi dobrotami.

V Kopru za drsanje še nekoliko pretoplo

Zaradi visokih temperatur in dežja v zadnjih dneh bodo v Kopru na drsališče morali še nekoliko počakati. Foto: Mestna občina Koper

V Kopru letos obljubljajo tudi največje drsališče v Sloveniji, na katero pa bodo obiskovalci zaradi visokih temperatur in dežja v zadnjih dneh morali še nekoliko počakati. Drsališča bodo decembra sicer odprli tudi na Bledu, v Ilirski Bistrici, Izoli, Kamniku, Laškem, Mariboru, Medvodah, Novi Gorici, Podčetrtku, Ribnici, Rušah, Škofji Loki in na Vrhniki.

V petek bodo praznične lučke sicer prižgali tudi v Velenju, Idriji, Rogaški Slatini in na Bledu, kjer se letos lahko pohvalijo z največjo naravno novoletno smreko. Ob decembrskih koncih tedna bo na Bledu potekal tudi glasbeni program, vse dni pa bo odprt tudi poštni urad decembrskih mož, kjer bodo lahko otroci napisali in oddali pismo za dobre može. Ob sobotah in nedeljah popoldne bodo pošto obiskali pravljični junaki Dežele ljudskih pravljic Bled.

Slavnostni prižigi tudi v soboto in nedeljo

Dan za prvim valom prižigov prazničnih lučk bo v decembrski okrasitvi zažarelo Celje. V soboto ob 17. uri se bo tudi v drugem največjem štajerskem mestu začel božično-novoletni sejem, v okviru katerega ne bo manjkalo zanimivih dogodkov, ki bodo namenjeni tako otrokom kot odraslim. V soboto bodo lučke prižgali tudi v Bohinju, Izoli, Kranjski Gori, Škofji Loki, Krškem in Lendavi.

Slavnostni vstopi v praznično dogajanje se bodo nadaljevali tudi v nedeljo, ko bo zažarelo tudi domžalsko novoletno drevo, praznična osvetlitev pa bo popestrila tudi ulice Kamnika, Kranja, Radovljice, Laškega in Nove Gorice.

Ponekod bodo počakali na Miklavža

Čeprav se decembrsko praznovanje v zadnjih letih začenja vse bolj zgodaj, bodo prebivalke in prebivalci nekaterih slovenskih krajev na prižig lučk morali počakati do prihodnjega tedna. V Novem mestu bo za uvod v veseli december poskrbel Miklavž s spremstvom, ki bo tamkajšnje otroke obiskal 5. decembra. Dan za tem bodo praznično okrasitev prižgali še v Murski Soboti, kjer bo ob odprtju potekal Miklavžev sejem, vrata pa bo odprla tudi pravljična dežela. Vse to bo spremljala kulinarična ponudba v hiškah ob drsališču, ob petkih in sobotah pa bodo v Murski Soboti potekali praznični koncerti.