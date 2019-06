Japonke, zaposlene v poslovnem predelu Tokia, na poti na delo. Foto: Reuters

Peticijo, s katero je nastalo gibanje #KuToo, je podpisalo že več kot 30.000 ljudi. #KuToo je besedna igra, ki ima osnovo v gibanju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam #MeToo, a ji je dodana predpona #Ku, ki lahko pomeni dvoje - kutsu je japonski izraz za čevelj, kutsuu pa za bolečino. Z njo Japonke zahtevajo omilitev strogih pravil oblačenja na delovnem mestu in pričakovanj, da ženske - tako zaposlene kot iskalke zaposlitve - vedno nosijo visoke pete.

A japonski minister za delo in zdravje Takumi Nemoto je dal jasno vedeti, kaj si o pobudi misli. "Nošenje visokih pet je nekaj, kar je družbeno sprejeto, saj to pritiče delovnemu okolju. Visoke pete pri zaposlenih ženskah so primerne in potrebne," je dejal.

Pobudnica peticije Jumi Išikava nosi, razumljivo, le še športne čevlje z ravnim podplatom. Foto: Reuters

Peticijo je sprožila japonska pisteljica Jumi Išikava, ki opozarja, da iskalke zaposlitve nimajo prav nobenih možnosti za delo, če na razgovor ne pridejo v visokih petah. Tudi za že zaposlene je praktično obvezno, da ves čas nosijo takšne čevlje. Peticija se je nato razširila na poziv k splošni omilitvi pravil oblačenja na delovnem mestu, saj je tudi za moške na delovnem mestu obleka nenapisano pravilo, ki ga spoštujejo vsi, piše Guardian.

Podobna pobuda se je pred leti že pojavila na Otoku. Spodbudil jo je primer Nicole Thorp, ki jo je delodajalec, neko računovodsko podjetje, prvi dan službe poslalo domov, ker ni želela nositi čevljev s pet- do desetcentimetrsko peto. Peticijo proti odpravi visokih pet na delovnem mestu je takrat podpisalo 150.000 ljudi, a vlada takrat zakonov ni spremenila.

Letos je veliko prahu dvignila tudi zahteva letalske družbe Norwegian Air, ki je od stevardes zahtevalo zdravniško potrdilo, če želijo nositi čevlje z ravno peto.