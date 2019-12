Trenutek, ko je lanska mis okronala svojo naslednico. Foto: Reuters

V velikem finalu, ki je ponoči po našem času potekalo v ameriškem mestu Atlanta, so poleg Tunzijevi lenti podelili še njenima dvema spremljevalkama: za prvo spremljevalko so izbrali mis Portorika Madison Anderson, za drugo spremljevalko pa mis Mehike, Sofio Aragon.

Na spletni strani tekmovanja so navedli, da se Tunzijeva bori proti nasilju nad ženskamu in je "ponosna zagovornica naravne lepote". "Odrasla sem v svetu, v katerem ženska, ki je videti kot jaz, z mojo barvo kože in mojo vrsto las, nikoli ni veljala za lepo. Menim, da je napočil čas, da se to konča," je dejala temnopolta Južnoafričanka v sklepnem govoru in požela bučen aplavz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tunzijeva in njene tekmice so se na tekmovanju med drugim predstavile v večernih oblekah in kopalkah ter odgovarjale na vprašanja žirantov.

Tekmovanje za mis Universe poteka vse od leta 1952. Na njem sodelujejo lepotice iz več deset držav. Lani je zmagala Catriona Gray s Filipinov, ki je imela tokrat to čast, da je okronala svojo naslednico. Slovenija na tekmovanju ni imela svoje predstavnice.

Za naziv najlepše v vesolju se je potegovalo 90 deklet. Slovenske predstavnice ni bilo med njimi. Foto: Reuters

Se je Harvey spet zmotil?

Za manjši škandal na tekmovanju bi skoraj (znova) poskrbel voditelj Steve Harvey. Ta je, kot se morda spomnite, pred štirimi leti razglasil napačno zmagovalko, kar bi ga skoraj stalo službe, zdaj pa je ‒ vsaj na videz ‒ znova storil nekaj podobnega.

"Ta teden so tekmovalke sodelovale tudi v izboru najlepšega nacionalnega kostuma. Poglejmo zmagovalko, mis Filipinov," je dejal med prireditvijo. Ob tem pa se je odločno oglasila mis Malezije: "Ni mis Filipinov, ampak mis Malezije!" Harvey, očitno v zadregi, je pojasnil, da je za "spodrsljaj" kriva tehnologija: "Poglejte, naj vam nekaj pojasnim: tole sem ravnokar prebral na teleprompterju. Ne boste me znova okrivili. Saj znam brati! Vidite, in zdaj popravljajo! Isto so mi naredili leta 2015."

Šopek treh najlepših: mis Mehike, mis Južne Afrike in mis Portorika. Foto: Reuters

"Prehitra" mis Malezije

Pozneje se je sicer izkazalo, da je bila prvotna informacija pravilna. "Mis universe Filipinov Gazini Ganados je bila zmagovalka izbora nacionalnih kostumov," je po prireditvi dejal tiskovni predstavnik tekmovanja in nadaljeval: "V okviru prenosa smo pokazali tudi kostum mis Malezije. Ta ni vedela, da bo voditelj oznanil zgolj zmagovalko, mis Filipinov, in je malo pohitela."

"Gospod Harvey se je nato malo pošalil, da ne bi spravil mis Malezije v zadrego. Tako ni bilo nobene napake ‒ ne s strani voditelja, teleprompterja ali producentov," je še poudaril predstavnik.