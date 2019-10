Tožnik mora dokazati, da sta bila zakonca pred partnerjevim skokom čez plot srečen par. Foto: Reuters

Zaradi "odtujitve čustev", kot je uradni pravni termin, lahko tožiš le v peščici ameriških zveznih držav, Severna Karolina je ena izmed njih. Zakon omogoča zakoncu, da toži tretjo osebo zaradi "namernega vmešavanja v zakonsko zvezo". Tožena oseba je običajno oseba, s katero je drugi zakonec varal.

Kevin Howard je bil s svojo ženo poročen 12 let. Ko mu je predlagala, da se razideta, je par sprva začel obiskovati zakonskega terapevta. A Howard je čutil, da nekaj ni v redu, zato je najel zasebnega preiskovalca, ki je odkril, da ima žena drugega, poroča CNN.

Howard je tega drugega moškega krivil, da mu je odtujil ženo. "Bil je njen sodelavec. Večkrat je večerjal pri naju, družili smo se ... Mislil sem, da je prijatelj," je povedal Howard.

Avgusta je sodnik razsodil užaloščenemu možu v korist. A Howard vztraja, da pri tožbi ni šlo zgolj za denar. "Verjamem v svetost zakona. Druge družine morajo videti, kakšne posledice te čakajo, če ne samo prelomiš zaobljubo, kateri koli religiji že pripadaš, ampak tudi tvoje pravne obveznosti."

Primeri so pogosti

Cynthia Mills, Howardova odvetnica, je za CNN povedala, da je v svoji 31-letni karieri imela najmanj 30 primerov "odtujitve čustev" in ima trenutno pet odprtih primerov. "Zelo pogosti so," je povedala.

Da tožnik tožbo dobi, mora varani zakonec dokazati, da sta bila pred usodnim varanjem srečen zakonski par, ljubimec (oz. ljubica) pa je bil tisti, ki je posegel vmes in povzročil razpad zakona.

Zakon sicer izvira iz starega angleškega zakona, ko so bile ženske obravnavane kot lastnina. Enako, kot je moški lahko tožil zaradi kraje konja, je lahko tožil tudi za krajo žene. Danes lahko tožita tako moški kot ženska. In pri številnih primerih, ki jih obravnava Millsova, v resnici ne gre za denar. "Bistvo sta ohranjanje svetosti zakona in ohranjanje družine skupaj," je povedala.

Kljub temu pa lahko s tovrstnimi tožbami tudi močno obogatiš. Leta 2010 je tako ena izmed strank Millsove dobila tožbo za kar 5,9 milijona dolarjev. Lani je sodnik ljubimcu, ki se je s poročeno žensko videval leto dni, naložil plačilo 8,8 milijona dolarjev njenemu možu.

Številne zvezne države so zakon o odtujitvi čustev iz svojih zakonodaj že umaknile, še vedno pa obstaja na Havajih, v Misisipiju, Novi Mehiki, Južni Dakoti, Utahu in, jasno, Severni Karolini.