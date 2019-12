Zakaj je moški želel v hišo priti skozi dimnik, ni povsem jasno. Morda pa si je domišljal, da je Božiček? (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay

V petek okoli poldneva so prebivalci ulice v središču mesta Tucson v Arizoni iz sosednje hiše zaslišali klice na pomoč. Najprej so mislili, da gre za kakšno potegavščino, saj sosedov sploh ni bilo doma. a klici niso ponehali, zato je sosed vendarle poklical število za klice v sili.

Ko so na kraj dogodka prihiteli policisti in gasilci, so ugotovili, da je v resnici v hiši moški, a ga najprej niso in niso našli. Dokler niso opazili, da iz kamina bigljata nogi.

Vlomilec, ki se je iz neznanega razloga namenil vlomiti v hišo skozi dimnik, je namreč tik pred "pristankom" v njem obtičal. Gasilci so se najprej nekaj časa trudili, da bi moškega iz dimnika izvlekli skozi kamin, a po nekaj poskusih obupali in počakali na žerjav, s katerim so nepremišljenega nepridiprava dvignili po isti poti, kot je v dimnik prišel.

Kljub vsemu pa je imel moški (star naj bi bil malo čez 30 let) precejšnjo srečo, saj je dogodek preživel nepoškodovan, so pa policisti napovedali, da ga bodo ovadili zaradi motenja posesti in posedovanja nevarne droge.