Foto: Reuters

Zapata je s svojim izumom, ki ga poganja močna turbina, s puško v rokah poletel nad Elizejskimi poljanami. S tem je pokazal na mogočo vojaško rabo izuma, ki so ga do zdaj uporabljali predvsem v rekreativne namene. Deska FlyBoard, kot so jo v podjetju izumitelja poimenovali, je sicer še vedno najstabilnejša in učinkovita, če jo uporabljamo nad vodo. Prek cevi črpa vodo v turbino, ki jo potem brizga navzdol in tako lebdi.

Zapata je danes pokazal, da deska zdaj dobro deluje tudi brez vode, in napovedal prečkanje Rokavskega preliva z letečo desko. To bo posebno zahteven podvig, saj bo moral med njim verjetno večkrat napolniti gorivo v leteči napravi. Deska lahko neprekinjeno leti dobrih deset minut, pri tem pa dosega hitrosti do 190 kilometrov na uro. Preliv bo poskušal prečkati 25. julija, točno 110 let po tem, ko ga je z letalom prvič prečkal francoski letalski pionir Louis Bleirot.

Francoska obrambna ministrica je ob tem povedala, da za zdaj načrtujejo uporabo leteče deske zgolj v logistične namene, ni pa izključila tudi rabe med bojevanjem. Nad izumom je bil posebno navdušen predsednik Emmanuel Macron, ki je desko označil za znak napredka francoske vojske.