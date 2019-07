Harlech se je lahko doslej pohvalil s slikovito panoramo, razgledom na divjo obalo in graščino iz 13. stoletja. Zdaj pa lahko to britansko mesto računa na to, da bo še več turistov pritegnila nova turistična znamenitost, ki se je vpisala tudi v Guinessovo knjigo rekordov.

Njihova ulica ima namreč kar 37,45-odstotni naklon, kar pomeni, da se tisti, ki se vzpenja po njej, vsakega 2,67 prehojenega metra dvigne za en meter. Do zdaj je več kot desetletje ta naslov nosila ulica Baldwin v Dunedinu na Novi Zelandiji, kjer je to razmerje 1:2,86.

Dosedanja rekorderka Baldwin Street je pritegnila številne turiste in v Harlechu zdaj upajo, da se bo pri njih zgodilo enako. Foto: AP

Ko je za to izvedel prebivalec Harlecha Gwyn Headley, je bil prepričan, da je ulica v njegovem mestu še strmejša od novozelandske, saj mu je avtomobil kar drsel po hribu navzdol. Večina prebivalcev sicer živi ob vznožju, vendar pa sta na primer pošta in lekarna na vrhu hriba, zato je strmo vzpenjanje in spuščanje vsakdanje opravilo.

Staknili so glave in se odločili, da bodo vstopili v bitko in oddali uradno prošnjo za naslov rekorderke, ki ga po vseh opravljenih meritvah in dolgotrajnih postopkih zdaj lahko tudi uradno slavijo.