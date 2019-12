Ima kar 14-metrski obseg, premer štiri metre in pol, tehta pa poldrugo tono. Izdelalo ga je osem fantov iz Zavrha, ki so dober teden nabirali veje smreke, jelke in bora ter ga ves dan spletali.

To počnejo že 20 let, venec pa nato postavijo na trgu pod cerkvijo.

Največji venec v Sloveniji

Najznačilnejše zunanje znamenje adventnega časa je adventni venec, ki v pričakovanju božiča krasi cerkve in mizo v številnih domovih. Običajno ima štiri sveče, pri čemer verniki prvo prižgejo na prvo adventno nedeljo, torej danes, nato pa vsako nedeljo po eno dodatno, zadnjo pa v nedeljo pred samim božičem.

Največja razstava jaslic

V Vojniku pa so pripravili največjo razstavo jaslic pri nas, že peto leto zapored bodo jaslice krasile dvorišče skoraj vsake hiše v središču kraja. Številne bodo na ogled tudi v dvorani Jernejevega doma. Svoje mojstrovine bo razstavilo več kot 200 jasličarjev. Ker sta do odprtja razstave le še dva tedna, jasličarji hitijo s pripravami. Več v spodnjem prispevku novinarke TV Slovenija, Barbare Štor.