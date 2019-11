V praznični Ljubljani bo letos devet smrek, najvišja na Prešernovem trgu. Foto: BoBo

Te bodo delavci ljubljanske javne razsvetljave napeljali v prihodnjih dneh, saj se letos praznični program v prestolnici začenja že 29. novembra. Na ta dan se bodo ob 17.15 prižgale luči praznične osvetlitve, odprl pa se bo tudi praznični sejem s stojnicami in gostinskimi hišicami, ki se bo raztezal na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem nabrežju.

V središču mesta bo pestro

Takrat se bo odprla tudi Ledena dežela, kjer si boste na 200 kvadratnih metrih, ohlajenih na -5 stopinj Celzija, lahko ogledali skulpture, izdelane iz kar 60 ton ledu. Tema letošnje razstave je Zaledenela Ljubljana.

V Ljubljani decembra pričakujejo okoli milijon enodnevnih obiskovalcev. Foto: BoBo

Na Križevniški ulici bo ob koncih tedna do božiča potekal program prireditev za otroke. Dopoldne bodo ustvarjalne delavnice za otroke, ob popoldnevih pa bodo na sporedu brezplačne lutkovne predstave v Mini teatru ali izobraževalni dogodki.

Na Kongresnem trgu bodo v paviljonu v parku Zvezda ob mraku ustvarjalne delavnice za otroke Čarobni gozd, ledeni artisti bodo po mestu uprizarjali žonglerske, čarovniške in akrobatske točke, Miklavž in Dedek Mraz bosta imela tradicionalni sprevod, lajnarji bodo na ulicah pričarali vzdušje preteklih časov.

Glasbeni odri bodo na Kongresnem, Mestnem, Pogačarjevem in Novem trgu ter na Trgu francoske revolucije, vendar na Mestni občini Ljubljana še niso razkrili, kdo bo obiskovalce zabaval v zadnjih dneh starega leta in popeljal v novo.