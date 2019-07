Pri izbiri pihalnika imajo tekmovalci proste roke. Foto: Reuters

V soboto se je na travniku v mestu Witcham (Cambridgeshire) zbrala skupina strastnih strelcev. A ne govorimo o ljudeh, ki bi čutili kakšno posebno strast do orožja, ampak o sodelujočih na svetovnem prvenstvu v streljanju z grahom v tarčo.

Gre za prav posebno športno disciplino, ki si jo je leta 1971 izmislil ravnatelj krajevne osnovne šole g. Tyson, ko je ujel nekaj predrznih učencev, ko so v svoje nič hudega sluteče sošolce s pihalnikom streljali zrna graha.

Od takrat se je tekmovanje razširilo na bližnje vasi, natančno so določili tudi pravila - tarča, v katero streljajo, je od tekmovalcev oddaljena natanko 3,66 metra (12 čevljev) in je razdeljena na območja. Zunanji obroč šteje po eno točko, srednji tri, sredina oz. krog pa pet.

O zmagi je odločala narava

Na koncu zmaga tisti, ki zberejo največje število točk. Letos je bil to znova Ian Ashmeade, ki je tako ubranil prestižno lovoriko, v ženski kategoriji pa je zmagala Sally Redman-Davies, poroča Reuters. A Ashmeade tokratne zmage ne pripisuje svojim spretnostim, pač pa naravi: "Grah je letos slab, ni okrogel, zato se trudimo izbrati tiste najbolj okrogle oziroma se dokopati do vrečk graha, ki so ostale iz preteklih let. To je tisto, kar letos prinaša zmago: izbor graha."

Organizatorji namreč poskrbijo za grah in ga razporedijo v mošnjičke, tekmovalec pa si nato izbere svojega. Povsem proste roke pa imajo tekmovalci pri izbiri pihalnikov - številni si jih tako "okrasijo" s plišastimi živalmi, igračami, trakci ali pa nanje namestijo laserje za boljše umerjanje.

