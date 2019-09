K zmagi ekipe Ižstal Iževsk nad Čelmetom iz Čeljabinska s 3:2 je namreč največ prispevala ravno vratarjeva zanesljivost, saj je zaustavil kar 36 strelov na gol. 23-letnega Kononova so najprej nagradili soigralci, ko so ga razglasili za najboljšega igralca tekme, v slačilnici pa mu je trener Ramil Sajfulin predal še posebno presenečenje: čisto pravo avtomatsko jurišno puško AK-47.

Trenutek predaje puške so člani ekipe, ki sicer igra v drugi ruski hokejski ligi, posneli in posnetek objavili na družbenih omrežjih, kjer se je nato bliskovito razširil - in izzval številne negativne komentarje ter napade na vodstvo kluba zaradi neprimerne poteze.

Rojstni kraj očeta kalašnikovke

A navijači, vodstvo kluba in lokalna skupnost so odločitev trenerja glasno branili, s pojasnilom, da ima puška za njih širši pomen. Ravno v Iževsku, mestu s 600.000 prebivalci za Uralom, je namreč živel in delal Mihail Kalašnikov, oblikovalec verjetno najbolj znane avtomatske puške na svetu.

V Iževsku je tako marsikaj posvečenu ravno omenjenemu orožju - od muzeja, v katerem je zbranih več kot 100 modelov AK-47, do strelske galerije, kjer se lahko vsakdo preizkusi v streljanju s puško, avtomatskim orožjem ali pištolo.

Tudi onstran Atlantika v severnoameriški hokejski ligi NHL poznajo prakso obdarovanja hokejistov z nenavadnimi darili za njihove izstopajoče predstave na ledu. V ekipi Carolina Hurricanes podarijo gozdarsko sekiro, medtem ko pri moštvu New York Rangers najboljšemu igralcu za zvezdniško predstavo podarijo klobuk.